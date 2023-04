Politik in Remscheid Nahversorgung: Ratlos am Hasenberg

Gleich mit drei Vertretern war die Interessengemeinschaft (IG) Hasenberg am Mittwochabend auf den Gästeplätzen bei der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Lennep in der Hilda-Heinemann-Schule am Hackenberg präsent. Auf der Tagesordnung des Stadtteilparlaments stand ein Thema, das seit Jahren zu den Dauerbrennern der BV zählt: Probleme mit der Nahversorgung in einem Bereich Lenneps, wo mehrere Tausend Menschen wohnen – viele davon in Wohnungen der städtischen Wohnungsaktiengesellschaft Gewag.