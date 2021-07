Täter auf der Flucht : Nach Schüssen in Remscheid – Polizei sucht Bayram Ö.

Polizisten sichern Spuren auf der Geibelstraße in Remscheid. Dort sind eine Frau und ihr Sohn angeschossen worden. Foto: dpa/Christoph Petersen

Remscheid Der Mann, der am Mittwoch in der Remscheider Geibelstraße auf zwei Menschen geschossen hat, ist immer noch auf der Flucht. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach Bayram Ö.

Noch immer auf der Flucht ist nach Angaben der Ermittlungsbehörden der Mann, der am Mittwochnachmittag in der Geibelstraße seine frühere Lebensgefährtin (47) und deren Sohn (24) auf der Straße abgepasst und mit Schüssen aus einer Waffe schwer verwundet haben soll. Immerhin: Beide sollen nicht in Lebensgefahr schweben. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Sana-Klinikum gebracht.

Die Suche nach dem Täter werde fortgesetzt, heißt es am Donnerstag. Mehr will man bei der Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Der Vorwurf: versuchter Totschlag.

Die Polizei fahndet nach Bayram Ö. Foto: Polizei Wuppertal

Im Zusammenhang mit den Schüssen sucht die Polizei nach Bayram Ö. Der 53-Jährige steht unter dringendem Verdacht, auf die 47-Jährige und den 24-Jährigen geschossen zu haben.

Er ist laut Beschreibung 1,78 Meter groß, schlank, hat braune Augen, graumeliertes Haar und einen dunkleren Teint. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung. Die Polizei warnt davor, ihn anzusprechen. Wenn man ihn trifft, solle man umgehend die Polizei über den Notruf 110 informieren.

Am Mittwoch war der Täter mit einem Auto geflüchtet. Eine Ringfahndung wurde eingeleitet, auf den Straßen und der Autobahn waren zahlreiche Polizisten unterwegs.

(red)