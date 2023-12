29-Jähriger hatte Mitpatienten in Remscheid angegriffen Mann muss nicht dauerhaft in die Psychiatrie

Der Iraker gilt wegen einer seelischen Erkrankung als schuldunfähig, die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich die dauerhafte Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie beantragt. Von der Notwendigkeit einer Unterbringung waren bei der Verhandlung am Landgericht in Wuppertal sowohl die Anklage als auch das Gericht nach dem Ende der Beweisaufnahme abgerückt. Der Mann gilt noch immer als schuldunfähig, dauerhaft in die Psychiatrie muss er dennoch nicht.