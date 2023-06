Remscheider vor Gericht Nach Angriff mit Schere: Opfer lebt in Angst

Das Gericht hat einen psychiatrischen Gutachter hinzugezogen, um etwas über den seelischen Zustand in Erfahrung zu bringen, in dem sich der 22-Jährige zur Tatzeit befunden hat. Sollte der Sachverständige eine psychische Erkrankung feststellen, droht dem Mann die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. Ob er zukünftig eine Gefahr für die Gemeinschaft sein wird, werden dann psychiatrische Gutachter zu entscheiden haben. Zur Tatzeit soll der Mann obdachlos und in der Stockder Straße unterwegs gewesen sein, als er einer ihm unbekannten Familie begegnete. Unvermittelt soll er den 13-jährigen Sohn bespuckt haben.