Musikschule Remscheid : Profisänger ergänzt Dozententeam

Remscheid Der Kölner Musicaldarsteller Max Meßler gibt ab 2021 Gesangsunterricht an der Lenneper Schule für Musik, Tanz und Theater. Auch Projekte sollen realisiert werden.

Singen und Tanzen, das war schon immer eine große Leidenschaft für Max Meßler. Als ausgebildeter Musicaldarsteller ist er viel gereist, hat an vielen Orten in Deutschland und Europa auf den Brettern gestanden, die die Welt bedeuten. Und ab Januar zieht es den 37-Jährigen dann einmal die Woche nach Lennep. Denn dann verstärkt er als neuer Dozent für Gesang das Team der Schule für Musik, Tanz und Theater.

Anmeldung Interessenten für den Einzelgesangsunterricht mit Meßler können sich bereits vormerken lassen. Per Mail an rotationstheater.rs@t-online.de

Andere zu unterrichten, Fortschritte zu sehen, Talent zu fördern sowie Projekte zu entwickeln und umzusetzen, reize ihn genauso, wie selbst auf der Bühne zu stehen. „Das war immer schon Teil von mir“, ergänzt er. Bereits an der Schule sei er etwa für die Musical-AG verantwortlich gewesen. Während seiner Ausbildung zum Musicaldarsteller von 2003 bis 2006 in Osnabrück habe er etwa an Tanzschulen verschiedene Amateuraufführungen entwickelt und umgesetzt. „Das macht einfach super viel Spaß und ist ein besonderer Reiz“, betont er. Während die internationalen Künstler und Profis oft routiniert ihren Job machen, merke man den Laien immer noch ein bisschen mehr die Leidenschaft an. Die Coronakrise, die gerade Künstler wie Meßler hart trifft, habe für ihn aber auch etwas Gutes. Denn dadurch habe er nun endlich die Zeit, seinen Wunsch umzusetzen und an einer Musikschule zu unterrichten. Dafür blieb vor Corona allerdings nie Zeit.