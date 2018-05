Remscheid: Musikalische Umsetzung der Schöpfungsgeschichte

Remscheid Im Rahmen des Projekts "Lichte Stille" veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde gemeinsam mit der Katholischen Gemeinde St. Suitbertus ein Chorkonzert mit zeitgenössischer Musik.

Das Projekt "Lichte Stille - Neue geistliche Musik im Bergischen Land" geht in seine finale Runde. Gestartet im Jahr 2016 hat es die Grundidee, Kirchenmusik, Erwachsenenbildung und Seelsorge zusammenzuführen. In einer Kooperation von Erzbistum, Evangelischer Kirche im Rheinland und dem Land Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen beiden Jahren nicht nur bekannte Musik, sondern auch neue Kompositionen an verschiedenen Orten im Bergischen Land aufgeführt worden. Auch Remscheid ist in diesem Jahr wieder mit dabei - zwei ökumenische Veranstaltungen finden im Mai zum einen in der Evangelischen Stadtkirche am Markt und zum anderen in der Kirche St. Suitbertus an der Papenberger Straße statt. Mit dem lettischen Komponisten Rihards Dubra hat man zudem einen durchaus bekannten Komponisten für ein Auftragswerk gewinnen können: Die Kantate für Sopran, Bariton, Chor, Orgel, Harfe und Schlagzeug wird zusammen mit anderer zeitgenössischer Musik am Sonntag, 27. Mai, um 20 Uhr in St. Suitbertus uraufgeführt.