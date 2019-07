Einbruch in Remscheid : Kunstschule: Diebe stehlen Kamera und Computer

Remscheid Mit etwa 5200 Euro beziffert die Stadt den Schaden durch den Verlust der Geräte in der Musikschule.

Einbrecher haben in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude der Musik- und Kunstschule (MKS) an der Scharffstraße erheblichen Schaden angerichtet. Nach Angaben von Stadtdirektor Sven Wiertz haben bisher Unbekannte Türen in dem unteren Haus beschädigt. In der Abteilung der Kunstschule entwendeten sie eine Kamera und Computer. Insgesamt belaufe sich der Schaden bei den Geräten auf 5200 Euro. Auf der Suche nach Beute haben die Täter auch einen Schrank aufgebrochen.