Verfolgungsjagd in Müngsten Remscheider flüchtet vor Polizei

Das meldete die Polizei am Montag. In Höhe der Ausfahrt Solingen-Kohlfurth führten Polizisten Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei einem 26-jährigen Remscheider stellten die Beamten einen Geschwindigkeitsverstoß fest, als er mit seinem Skoda Fabia in Fahrtrichtung Müngsten unterwegs war.