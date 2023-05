Verkehrsunfall im Südbezirk Motorradfahrerin in Remscheid schwer verletzt

(red) Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde bereits am Samstag eine Frau bei einem Motorradunfall auf der Baisieper Straße verletzt. Demnach fuhr die 62-Jährige in Richtung Intzestraße. Auf Höhe der Bushaltestelle Baispiepen Tennisplatz verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad. Sie geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Die Motorradfahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Motorrad sowie ein geparktes Auto mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei circa 9000 Euro.