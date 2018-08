Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der A1 in Höhe Remscheid

Remscheid Motorradfahrer nach Polizeiangaben in tödlichen Unfall verwickelt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Remscheid. Ersten Angaben der Polizei zufolge, soll ein Motorradfahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache vermutlich auf einen auf dem Seitenstreifen haltenden Lkw aufgefahren sein. Zum genauen Unfallhergang und zum Opfer kann die Polizei noch nichts sagen. Die A1 war an der Unfallstelle zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde zunächst über die Anschlusstelle Wermelskirchen umgeleitet. Es kam zu Behinderungen.