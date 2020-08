Remscheider hat Unfall in Schwelm : Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Boris Roessler

Remscheid/Schwelm Am vergangenen Donnerstag ist ein 29-jähriger Remscheider auf der Straße Am Ochsenkamp in Schwelm bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Der Remscheider fuhr demnach mit seinem Motorrad in Richtung Carl-vom-Hagen-Straße, als er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 30-jährigen Schwelmers zusammenstieß, der gerade nach links in die Jesinghauser Straße abbiegen wollte.

Der Motorradfahrer musste zur Versorgung seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er hatte bei dem Zusammenstoß allerdings noch Glück im Unglück.

(red)