Moschee-Eröffnung in Remscheid : Seelenbrücke zwischen zwei Kulturen

Moschee-Eröffnung in Remscheid

Remscheid Rund siebeneinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung ist am Freitag die neue Moschee der Ditib-Gemeinde an der Stachelhausstraße im Beisein zahlreicher Gäste feierlich eröffnet worden.

Es war der 2. Februar 2014, als der Grundstein für den Neubau der Ditib-Moschee gelegt wurde. Damals hieß es, sie solle in spätestens zwei Jahren fertig sein. Rund siebeneinhalb Jahre später ist es nun so weit. Nach einem Koran-Gebet eröffnete der Vorsitzende der Ditib-Gemeinde, Metin Göcer, vor rund 100 Gästen – darunter der Landes- und der Bundesvorsitzende der Ditib, die Generalkonsulin für die Republik Türkei und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz – das neue Gotteshaus.

Es ist kalt an diesem regnerischen Freitagnachmittag im Innenhof des ebenfalls neuen Gemeindezentrums an der Stachelhauser Straße. Der Himmel ist wolkenverhangen, letzte Ausläufer von Sturm Ignatz sorgen für Störgeräusche in den Mikrofonen.