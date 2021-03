Gratis-Schnelltests in Remscheid : Infrastruktur wird unter Hochdruck aufgebaut

Seit Montag haben die Bundesbürger das Recht auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche - bis nächsten Montag muss die Stadt kurzfristig die nötige Infrastruktur aufbauen.

Angesichts dieser neuen Aufgabe, die Remscheid kurzfristig stemmen muss, hat sich das Gesundheitsamt mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Remscheid, der lokalen Apothekerschaft und dem Testzentrum in Verbindung gesetzt. Ein Überblick:

Nach Auskunft der Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Remscheid bieten bereits einige Arztpraxen Schnelltests für ihre Patienten an. Die Kreisstelle klärt nun mit den niedergelassenen Ärzten in Remscheid, welche Praxen als Schwerpunktpraxen für kostenfreie Schnelltest für alle Bürger zur Verfügung stehen und wird eine Liste veröffentlichen.

Das Gesundheitsamt hat sich mit einem Vertreter der Apothekerschaft in Remscheid in Verbindung gesetzt und um Prüfung gebeten, ob von Apotheken in Remscheid bereits jetzt – auf der Basis der vom Land veröffentlichten Allgemeinverfügung – kostenfreie Schnelltests angeboten werden können. Die Antwort steht noch aus.

Die Stadt Remscheid startete noch am Dienstag einen Interessenaufruf. In diesem öffentlichen Verfahren können sich alle in Frage kommenden Anbieter – hierzu gehören beispielsweise qauch Hilfsdienste, Tierärzte, Labore und Dritte – für die Durchführung der kostenlosen Schnelltests ab dem 15. März mit ihrer Konzeption und der Darstellung der Gewährleistung der vom Land vorgegebenen Mindestvorgaben beim Remscheider Gesundheitsamt melden. Die Stadt Remscheid wird im Auftrag des Landes NRW die Zulassung der Teststellen vornehmen, damit die Infrastruktur den Bedarf an Schnelltests decken kann.