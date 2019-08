Kirche in Remscheid : Modern und zentral gelegen

Pfarrerin Sonja Spenner-Feistauer schätzt an der Versöhnungskirche besonders die Klarheit und Ruhe des Baus. Sie ist seit 20 Jahren Pfarrerin an der Burger Straße.

Remscheid Im vorigen Jahr wurde die Versöhnungskirche an der Burger Straße 50 Jahre alt. Der Bau wurde von Architekt Walter Arns realisiert.

Die Versöhnungskirche an der Burger Straße im Remscheider Süden ist ein moderner Bau, der im Vorjahr gerade einmal ein halbes Jahrhundert alt wurde. Der Wunsch, eine große Kirche in der Südstadt zu bauen, ging indes bis ins erste Viertel des 20. Jahrhunderts zurück, wie Pfarrerin Sonja Spenner-Feistauer sagt. „Die Gemeinde wollte eigentlich schon 1914 damit anfangen, was aber durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindert wurde.“

Im Jahr 1928 wurde an der Stephanstraße ein Gemeindehaus gebaut, 1952 dann die Johanneskirche. „Aber im Jahr 1968 konnten sich die damals rund 15000 Gemeindeglieder endlich über die Versöhnungskirche freuen“, sagt Spenner-Feistauer. Am 8. Dezember wurde sie eingeweiht, die Glocken läuteten damals in der katholischen Nachbargemeinde St. Josef – die ökumenische Geste war notwendig, da für Glocken und eine neue Orgel kein Geld mehr übrig gewesen war.

Versöhnungskirche, Burger Straße 23, 42859 Remscheid. Gottesdienste In der Versöhnungskirche wird immer sonntags um 10 Uhr Gottesdienst gefeiert. Glocken Im November 2015 erhielt die Kirchengemeinde eine großzügige Spende von Walter Arns. Davon konnte der Glockenturm mit vier großen Glocken bestückt werden, davon drei aus der Johanneskirche. Der Satz „Gott ist bei Dir" wurde auf Veranlassung des Spenders in die neue Glocke eingraviert.

Hinter dem Bau steckte der Remscheider Architekt Walter Arns, der unter anderem auch die Friedhofskapelle in Lennep gebaut hatte. „Es ist ein einheitliches Konzept, in dem eine Menge Glaubens- und theologischer Aussagen verarbeitet wurden“, sagt Spenner-Feistauer. Als Baumaterial sind grau-weiße Backsteine in unterschiedlicher Anordnung verwendet worden. „Das gibt der Kirche einen schlichten und doch modernen Anstrich“, sagt die Pfarrerin. Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgehen, dass die Pflastersteine von außen ins Innere der Versöhnungskirche führen. „Das soll symbolisieren, dass Gott auch etwas mit dem Alltag zu tun hat“, sagt die 56-Jährige. Man kennt diese Bauweise aus dem berühmten Mariendom von Neviges.

Überhaupt sei der Altarraum ein Gesamtkunstwerk, sagt die Pfarrerin, die seit 20 Jahren in der Versöhungskirche wirkt. „Der Altar ist nicht einfach aufgesetzt, sondern mit Stahl geerdet. Die Form des verwendeten Betons korrespondiert dabei mit dem Taufbecken und der Kanzel.“ Das Element Bronze ziehe sich zudem ebenfalls durch den Bau. „Im Altarkreuz, in der Altarskulptur und im Taufbecken sowie im Außenbereich in einer Skulptur ist Bronze verwendet worden“, sagt Spenner-Feistauer. Ein weiteres wesentliches und weithin sichtbares Element der Versöhnungskirche ist der hohe Kirchturm, der von den Remscheidern liebevoll als „Steiler Zahn“ oder „Zahnstocher“ bezeichnet wird.

Obwohl die Versöhnungskirche anfangs keine große Orgel hatte, ist Kirchenmusik heute ein wichtiger Bestandteil der Gemeindearbeit. „Es mussten erst Gelder gesammelt werden, 1986 war es dann soweit. Die Gemeinde konnte eine Orgel der Firma Gustav Steinmann aus Vlotho mit 27 Registern und zwei Manualen anschaffen“, sagt Spenner-Feistauer. Kirchenmusiker Christoph Spengler ist mit seiner Arbeit weit über die Grenzen Remscheids bekannt – und sorgt nicht zuletzt in der eigenen Gemeinde für den guten Ton. Die 56-Jährige ist überzeugt: „Mit der intensiven kirchenmusikalischen Arbeit von Christoph Spengler leistet die Gemeinde in Kooperation mit dem Verein Bergische Musikprojekte einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt.“ Auch das gehe einher mit dem Wort des Propheten Jesaja, der gesagt hatte: „Suchet der Stadt Bestes“

Nach mehr als 50 Jahren ist die Kirche ein wenig in die Jahre gekommen, so dass nun Renovierungen anstehen. „Wir stecken mitten in den Planungen. Aber wir wollen die Kirche nicht nur schön herrichten, sondern auch überlegen, wie wir den Standort als einen offenen Geist weiter präsentieren können“, sagt die Pfarrerin. Das Konzept, das gerade erstellt werde, solle sich auch mit größeren Neustrukturierungen an benachbarten Grundstücken beschäftigen. Diese befänden sich ebenfalls im Gemeindebesitz. „Wir sind am Zentralpunkt – wir wollen dem Namen gerecht werden und eine zentrale, offene Gemeinde im Remscheider Süden bleiben“, sagt Spenner-Feistauer.

