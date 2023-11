Remscheider Filmemacher unterwegs Von Chile bis nach Norditalien

Genauso wie er durch seine Doku über die schwarzen Saatgutfresser und lästigen Rabenvögel in den Städten deutlich macht, „dass der Mensch trotz aller Bemühungen und Vergrämungsmaßnahmen die Natur nicht beherrschen kann“. Um das am Beispiel der krächzenden Krähen zu beweisen, war Schumacher von Dezember 2022 an monatelang unterwegs. Er filmte unter anderem in Berlin und in Emmerich am Niederrhein, reiste von Xanten in NRW ins baden-württembergische Laubheim bei Ulm, drehte die Lockjagd auf Krähen im Sommer und die Entfernung von Krähennestern im Frühjahr. Um einmal mehr zu der Erkenntnis zu gelangen, „dass die Natur sich nicht dauerhaft ins Handwerk pfuschen lässt“. Die wachsende Schläue der Krähen zeige das ebenso wie der Überlebensinstinkt der intelligenten Bären unter schwierigen Bedingungen: „Was die Tiere tun, ist oft auch eine Reaktion auf die Zerstörung ihrer Lebensräume.“ Der Mensch könne diese Rückeroberung von Lebensräumen „allenfalls eindämmen, aber nicht dauerhaft aufhalten“. Aus seiner Sicht habe das etwas Tröstliches.