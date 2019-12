Filmemacher aus Remscheid : „Die Stadt ist deutlich besser als ihr Ruf“

Neben seinen Filmreportagen für GEO-TV, Arte, ZDF, WDR oder Vox zieht Michael Schumacher auch in Remscheid mit der Kamera los. Foto: Michael Schumacher

Remscheid Filmemacher Michael Schumacher ist viel unterwegs. Das schärft den Blick für die Qualitäten der Heimatstadt.

Er berichtete fürs Fernsehen über Eisfischer in China, Araberpferde in Jordanien, war mit Hausbesetzern in Amsterdam unterwegs und mit Jadehändlern in Myanmar. Den Remscheider Filmproduzenten Michael Schumacher darf man ohne Übertreibung als weit gereisten, polyglotten Menschen bezeichnen.

Doch neben seinen Filmreportagen für unter anderem GEO-TV, Arte, ZDF, WDR oder Vox zieht Schumacher auch immer wieder in seiner bergischen Heimatstadt mit der Kamera los. Insgesamt sechsmal hat er seit 1984 (dem Jahr, in dem er seine Video und Fernsehfilmproduktionsgesellschaft RS-Film gründete) einen Imagefilm über Remscheid gedreht. Aus dem letzten Dreh ist nun eine ganze Videothek an kurzen Filmen hervorgegangen, die seit ein paar Tagen über die städtische Homepage oder das Videoportal YouTube angesteuert werden können.

Info Die Filme gibt’s im Internet Remscheid-Videothek Auf der Hauptseite remscheid.rs-film.de/home findet sich im Internet das Hauptmenü, von dem aus alle Filme angewählt werden können. Auch ein kurzes Interview mit Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz gehört dazu. Parallel sind die Filme über das Videoportal YouTube abrufbar.

Die vielen Reisen in alle Ecken der Welt haben Schumachers Blick auf Remscheid verändert, seine Wertschätzung für die Heimat verstärkt. Wenn man in Remscheid geboren sei, nehme man viele wertvolle Dinge für selbstverständlich, sagt er. Etwa, dass man in zehn Minuten Fußmarsch von fast jedem Teil der Stadt in der Natur ist und wandern kann.

„Ich gehe raus und kann wandern gehen, durch das Gelpetal, das Morsbachtal“, sagt Schumacher, der am Rath in einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus wohnt. Jeden Tag sei er 90 Minuten draußen, egal bei welchem Wetter. „Dieses Angebot schätze ich hier, da ist unsere Region führend“, sagt Schumacher.

Welchen Luxus das bedeute, sei ihm mal wieder klar geworden, als er in den USA drehte. Eine zweitägige Drehpause nach Aufnahmen in Chicago wollte er nutzen, um wandern zu gehen. Doch unterwegs am Mississippi musste er mehrere Hundert Kilometer fahren, um endlich einen „Hiking Trail“ zu finden. Jede Stadt dort habe zwar ihren kleinen Central Park, wo man im Kreis joggen könne, „aber außerhalb der Städte ist da sofort Schluss, da kommen die großen Felder.“

Seine Filme über Remscheid richten sich daher auch an jene, die gerne darüber jammern, dass in Remscheid nichts los sei. Das stimme nicht, das hat er in den rund zwei Jahren, die er für die Remscheid-Filme unterwegs war, wieder aufs Neue erfahren. „Die Stadt ist deutlich besser als ihr Ruf, sie hat Einiges zu bieten.“

Der kulturelle Sektor sei beispielsweise vielfältiger geworden als noch in den 90er-Jahren. „Es gibt viel mehr Angebote.“ Daher sei das Kapitel Kultur auch sehr umfangreich geworden in der Remscheid-Videothek. Beeindruckt hat Schumacher etwa die Arbeit der Kulturinitiative „Ins Blaue“ am Honsberg. Dort entstehe gerade etwas. „Wäre ich 20 Jahre alt, würde ich da hinziehen.“ Auch für das boomende Feld der Stadtführungen kann sich Schumacher begeistern. Das Team von Christoph Imber in der Agentur „378 Meter“ und dessen Ideen nötigen ihm Respekt ab.