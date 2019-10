Michael Kellner in Remscheid : Klare Kriterien für die Waldhilfe

Michael Kellner, politischer Bundesgeschäftsführer der Grünen. Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Remscheid Grünen-Politiker Michael Kellner kann nachempfinden, was den Remscheidern der Wald bedeutet.

Mit dem Zug reiste Michael Kellner, politischer Bundesgeschäftsführer der Grünen, aus Berlin nach Remscheid an zur Diskussion über das Grundsatzprogramm im Röntgen-Museum. Klagen über die Bahn an diesem Tag gab es von ihm keine. Im Gegenteil. Im Zug könne er manchmal besser arbeiten als in seinem Büro in Berlin, wo ständig jemand etwas von ihm wolle.

Kellner kann nachempfinden, was den Remscheidern der Wald bedeutet. „Ich bin in Thüringen aufgewachsen. Der Thüringer Wald liegt mir so am Herzen wie den Remscheidern ihr Wald“, sagte Kellner beim Besuch in der BM-Redaktion. Welche Vorstellungen haben die Grünen, um dem Remscheider Wald zu helfen, den Klimawandel zu bestehen? Kellner erinnerte an den Vorschlag seiner Partei zu einem Sofortprogramm. Profitieren soll nur die Forstwirtschaft, die sich beim Aufforsten an ökologischen Kriterien orientiert und nachhaltig wirtschaftet. „Wir wollen das Geld nicht für riesige Waldplantagen verschwenden“, sagte Kellner.

Das Thema Altschulden brennt Remscheid unter den Nägeln. Es fordert mit 74 anderen Städten und Landkreisen vom Bund, ihnen bei den Altschulden zu helfen und vor desaströsen Auswirkungen möglicher Zinserhöhungen zu schützen. Kellner betont, dass Städte im Strukturwandel massive Investitionen benötigen, „unabhängig von den Himmelsrichtungen“. Die Grünen setzen sich ein für gleichwertige Lebensverhältnisse. Er könne sich bei den Altschulden ein gemeinsames Management mit dem Bund vorstellen.