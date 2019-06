Auseinandersetzung in Remscheid : Messerstich: 24-Jähriger vor Gericht

Remscheid/Wuppertal War es nun eine Wirtshausschlägerei, die aus dem Ruder gelaufen ist? Ging es um die Frage der Ehre? Oder verbarg sich doch mehr hinter der Messerstecherei im Dezember 2018 am Martinseck?

Die Anklage beim Landgericht Wuppertal sah die Sache so: Der Angeklagte, ein 24-jähriger Kranführer aus Remscheid und derzeit in Untersuchungshaft, soll einen ehemaligen 22-jährigen Freund und Arbeitskollegen nach einem Streit ein Messer in den Bauch gestoßen haben. Dabei wurde ein Lungenflügel knapp verfehlt. Zum Glück für alle Beteiligten also nur versuchter Totschlag in Verbindung mit Misshandlungen durch Boxhiebe.