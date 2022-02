3. Meisterkonzert in Remscheid : Ein Liederabend der besonderen Art

Links Pianist Daniel Heide und rechts Bariton Samuel Hasselhorn. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Beim 3. Meisterkonzert im Teo Otto Theater präsentierten der Bariton Samuel Hasselhorn und der Pianist Daniel Heide romantische Lieder von Beethoven, Schubert und Schumann.

Wenn man an den großen Ludwig van Beethoven denkt, dann sicherlich nicht in erster Linie als Komponisten von klassischen Kunstliedern. Das 1770 geborene Genie verbindet selbst derjenige, der in der klassischen Musik nicht so richtig zu Hause ist, vor allem mit seinen mächtig-majestätischen Symphonien oder vielschichtigen Konzerten. Dass der Bonner aber auch ganz anders konnte, wurde am Mittwochabend beim 3. Meisterkonzert dieser Spielzeit im Foyer des Teo Otto Theaters deutlich. Denn Pianist Daniel Heide und Bariton Samuel Hasselhorn hatten als Auftakt ihres gut einstündigen Konzertabends dessen Liederzyklus „An die ferne Geliebte“ nach Alois Jeitteles ausgewählt.

Der zeigte einen durchaus gewohnt kraftvollen Beethoven, der allerdings zwischendurch eine nicht unerhebliche Sanftheit und geradezu romantische Verspieltheit an den Tag legte. Weniger „Ode-an-die-Freude“-Bombast, dafür „der Laute süßen Klang“ und die Aufforderung an die solchermaßen besungene Geliebte: „Nimm sie denn hin, diese Lieder“ - und nicht zuletzt ein zutiefst romantisches Bild des Frühlings: „Es kehret der Maien, es blühet die Au.“ Das Ganze wurde von Hasselhorn mit kräftiger Stimme und zumeist lautem Forte vorgetragen, so dass man sich dann zumindest in Sachen Lautstärke wieder an Beethoven erinnert fühlte. Der Applaus war ähnlich laut - und vermischt mit mehreren begeisterten Bravo-Rufen.

Info Gefragte Musiker Bariton Samuel Hasselhorn wurde in Göttingen geboren und ist ein Bariton, der sowohl im Liedgut als auch auf der Opernbühne zu Hause ist. Der erst 31-jährige Sänger hat 2018 den renommierten Königin-Elisabeth-Wettbewerb gewonnen und hat bereits in London, Paris, Berlin, Bayreuth oder Sankt Petersburg soliert.

Piano Daniel Heide wurde 1976 in Weimar geboren und gehört zu den gefragtesten Liedbegleitern und Kammermusikern seiner Generation. Heide spielt ebenfalls international in vielen wichtigen Häusern und auf bekannten Festivals in ganz Europa und weiten Teilen Asiens.

Die beiden anderen Komponisten, deren Lieder Hasselhorn und Heide ausgesucht hatten, waren dann schon eher als klassische Kunstlieder-Produzenten bekannt. Franz Schubert etwa, der trotz seines nur kurzen Lebens - der Österreicher starb mit nur 31 Jahren - über 600 Lieder komponiert hatte. Von Schubert wurden vier Lieder gegeben, darunter auch der „Erlkönig“, die furiose und lautstarke Vertonung der bekannten Ballade des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe, die Schubert an nur einem Tag komponiert hatte. Aber auch die Lieder „Sehnsucht“ nach einem Gedicht von Friedrich Schiller, das „Lied eines Schiffers an die Dioskuren“ nach Johann Mayrhofer und die zerbrechliche „Litanei auf das Fest Allerseelen“ nach Johann Georg Jacobi zeigten die fein ziselierte Melodieführung Schuberts, die Hasselhorn mühelos nachzuzeichnen in der Lage war.

Unterstützt wurde der zwischen Sanftheit und Brachialität - gerade die wohl bekannteste Zeile aus dem „Erlkönig“: und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt, war beinahe bösartig in ihrer Darbietung - wechselnde Gesang durch das virtuose Klavierspiel Heides, der sich zurückzunehmen ebenso wusste, wie er sein Instrument auf der anderen Seite auch bedrohlich und donnernd erklingen lassen konnte. Das waren zwei hörbar sehr gut aufeinander eingespielte und mit enormer Virtuosität gesegnete Musiker, die sich da für dieses Meisterkonzert zusammengetan hatten.

Die zweite Hälfte dieses kurzweiligen Abends gehörte anschließend einem weiteren Großmeister des klassischen Kunstlieds - Robert Schumann und dessen virtuose Vertonung von „12 Gedichten nach Justinus Kerner“. Die beiden Musiker verschmolzen in diesem zwölfteiligen Liederzyklus endgültig zu einer homogenen Einheit, etwa im sanften „Stirb, Lieb‘ und Freud‘“, bei dem vor allem Hasselhorns Kopfstimme zu beeindrucken wusste, mit der er Teile des traurigen Texts vortrug, während Heides Klavierspiel eine eindrucksvolle Zärtlichkeit aufwies, bei der sehr deutlich wurde, wie tief der Zwickauer Schumann in der Romantik verwurzelt war.