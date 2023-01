Ansichtssache Warum jeder Jeck tatsächlich anders ist

Nichtsdestotrotz bin ich tolerant genug, um mich mit all den Narren und Närrinnen zu freuen, die den Straßenkarneval in diesem Jahr ganz besonders herbeisehnen, in Remscheid vor allem den traditionellen Lenneper Umzug am Rosenmontag. Organisiert wird die Veranstaltung wie immer von der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG), die bereits lange vorher in den Vorbereitungen steckt und diese Aufgaben mit ganz viel Herzblut bewältigt. Ich finde es grundsätzlich schön, wenn Menschen sich für eine Sache begeistern können und in diesem Fall profitieren sogar Tausende andere davon. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Familien und Paare, Singles und Cliquen versammeln sich gemeinsam, um das Leben zu feiern.