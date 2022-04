Ansichtssache : Der OB stimmt Remscheid auf schwerere Zeiten ein

Meinung Rat und Verwaltung werden angesichts der jüngsten Entwicklungen auf der Welt ihre Ziele für die Stadt Remscheid neu justieren müssen.

Es war ein Vortrag von nur wenigen Minuten, den Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) am Donnerstagabend im Hauptausschuss noch vor dem Einstieg in die Tagesordnung hielt. Dennoch könnte dieser Moment im Rückblick als Wendepunkt für die Arbeit des Stadtrats und die Geschicke der Stadt in den kommenden Jahren bewertet werden.