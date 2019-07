Ansichtssache : Busfahren muss klimaneutral und bürgernah werden

Meinung Remscheid Dem öffentlichen Nahverkehr kommt eine entscheidende Rolle zu, wenn Remscheid die Klimawende in den nächsten Jahren schaffen will.

Spulen wir die Zeit sechs Jahre vor. Wie wollen wir 2025 in Remscheid in puncto Mobilität leben? Vielleicht so: Jeder Remscheider kann sich ein Monatsticket für Bus- und Bahn kaufen für einen Preis, der unter 50 Euro liegt. Wer abends im Saxo war oder einen Film im Kino sah, wer beim Lenneper Sommer oder beim Bürgerfest auf dem Kremenholl verweilte, der muss sich keine Gedanken darum machen, wie er nach Hause kommt. Bis ein Uhr in der Nacht fahren die Busse. Und wer sein Rad dabei hat, kann es bequem in einen Anhänger während der Fahrt im Stadtwerke-Bus unterbringen.