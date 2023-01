Wenig Resonanz in Remscheid „Mehrweg ist der Reinfall der Nation“

Für Laureen Klimmeck hat sich mit dem Jahreswechsel, zumindest was ihren beruflichen Alltag betrifft, nicht wirklich etwas geändert. Ihr Arbeitgeber, die Bäckerei Evertzberg, bietet bereits seit Jahren Mehrwegbecher für den „Coffee-To-Go“ an – und nicht erst mit Inkrafttreten des neues Gesetzes am 1. Januar 2023. „Ich kann nur sagen, die Nachfrage nach den Bechern, die man öfter benutzen kann, ist eher spärlich“, erklärt die Leiterin der Filiale an der Fritz-Reuter-Straße in Lennep. „Das war früher so und ist auch jetzt noch so.“