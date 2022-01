Diebe unterwegs : Mehrere Einbrüche in Remscheid

Remscheid Zu gleich drei Einbrüchen musste die Polizei in Remscheid in den vergangenen Tagen ausrücken. Am Samstag, 15. Januar, drangen Unbekannte zwischen 15 und 20.15 Uhr in Praxisräume an der Bergstraße ein und entwendeten dort Bargeld.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14. Januar, 18 Uhr, und Montag, 17. Januar, 6 Uhr, brachen ebenfalls unbekannte Täter in ein Firmengebäude am Tenter Weg ein und stahlen dort aus den Lagerräumen Eisenwaren.

Im nahezu selben Zeitraum verschafften sich Einbrecher Einlass in eine Werkshalle an der Straße Am Eichholz. Dort klauten sie Elektronikartikel und Zubehör.

(dani)