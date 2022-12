Bewohner treiben in Remscheid Täter in die Flucht Mehrere Einbrüche an den Feiertagen

(ots/red) Am 23. Dezember brach ein Täter in ein Haus an der Straße Bergisch Born ein, flüchtete jedoch, als er auf einen Hausbewohner traf. In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag brachen Unbekannte in ein Haus an der Klausener Straße ein. Auch hier wurden sie von Bewohnern gestört und flüchteten. An der Yorckstraße drangen Einbrecher am 25. Dezember in ein Mehrfamilienhaus ein und durchsuchten eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Am selben Tag hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Hans-Bertram-Weg auf. Sie entwendeten dort Wertgegenstände.