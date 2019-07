Mehr Zuspruch in Remscheider Musikschule und Museen : Kulturinstitutionen im Aufwind

Remscheid Die Musik- und Kunstschule und das Deutsche Werkzeugmuseum verzeichnen wachsenden Zuspruch.

Die Remscheider Musik- und Kunstschule hat in den vergangenen fünf Jahren einen kräftigen Aufschwung erlebt. Das belegen die gestiegenen Schülerzahlen. Vor fünf Jahren führte die MKS eine Liste von 1351 Schülern. Inzwischen hat sie sich fast verdoppelt auf 2540 Schüler im vorigen Jahr. Ein Grund für die steigenden Zahlen ist nach Auskunft von MKS-Leiter Wolf-Stefan Steinröhder die vielen Kooperationen und der Umzug ins neue Domizil an der Scharffstraße.

Vor allem die Abteilung der Kunstschule trägt zur Steigerung bei. Im Jahre 2014 gab es 169 Anmeldungen. Im vorigen Jahr waren es 750. Trotz der großen Nachfrage bewege sich die MKS nicht an der Kapazitätsgrenze. Steinröhder sichert zu, dass jeder, der ein Instrument lernen will, auch Unterricht bekommt. „Wartelisten gibt es nicht“, sagt Steinröhder.

Die MKS bietet eine breite Palette an Angeboten, um Kinder in frühen Jahren mit Musik vertraut zu machen. Das Angebot reicht in der Grundstufe von der Mausmusik über Früherziehung bis zum Instrumentenkarussell und den Orientierungskursen. Diese Kurse bilden den Humus, auf dem die Schülerschaft der Musikschule wächst. Etwa 80 Prozent der Kinder erlernen später ein Instrument, weiß man aus Erfahrung. Allerdings gibt es in der Musikpädagogik inzwischen einen großen Fachkräftemangel. „Dieses Fach wird an den Universitäten kam noch belegt“, sagt Steinröhder. Es sei daher nicht einfach, ausgebildete Musikpädagogen für die Früherziehung zu bekommen.