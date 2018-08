Mehr als fünf Jahre Haft für räuberische Erpressung

Remscheid War es nun eine absurde Komödie, in der ein über die Jahre immer tiefer gesunkener Remscheider nichts ausließ, was ihn wieder dorthin bringen sollte?

Beinahe die Hälfte seines Lebens hatte der Mann in der strikt geordneten Welt eines Gefängnisses zugebracht. Und irgendwann in dieser Verhandlung gestand er auch noch kleinlaut, dass er sich dort sicherer gefühlt hatte, als in der unvertrauten Freiheit.

In einem alten Film hat Jean Gabin mal eine solche Rolle verkörpert – im wahren Leben jedoch verbreitete der Remscheider Angst und Schrecken, als er erst die MPU-Prüfungsstelle an der Bismarckstraße mit einer Schreckschusspistole und einer Horrormaske überfiel. Wie berichtet, wurden ihm 1800 Euro ausgehändigt.

Zwei weitere Versuche, an anderer Leute Geld zu kommen, scheiterten hingegen: Eine Friseurin nahm ihn nicht ernst, daddelte weiter auf ihrem Handy herum und zeigte lachend auf die leere Kasse. Kurz darauf erfuhr er in einem Computerladen, dass Bargeld völlig out wäre und die Kasse deshalb komplett leer sei. Dazu saß der Inhaber auch noch im Rollstuhl, was den vermeintlichen Räuber völlig aus der Fassung gebracht hatte.