Umweltschutz in Remscheid : Meer-Wert-Becher „läuft mittelmäßig gut“

Seit etwas mehr als einem halben Jahr gibt es die Aktion, die den Müllberg in Remscheid verkleinern soll.

Direkt neben der Kasse in der Bäckerei Evertzberg steht ein Pappschild, davor sind drei verschiedene Becher platziert: Zwei normale Kaffee-to-Go-Becher und ein orangefarbener Becher aus – auf den ersten Blick – gummiartigen Material. Auf dem Pappschild steht: „Becher doch wie du willst!“. Was wie eine Aufforderung klingt, einen über den Durst zu trinken, ist Teil einer Aktion, die seit einigen Monaten von mehreren Bäckern im Bergischen Land getragen wird: Es geht um den „Meer-Wert-Becher“. Im Juli 2019 wurde er eingeführt, 150 Standorte in Remscheid, Solingen und Wuppertal bieten ihn an. Das Ziel: Plastikmüll reduzieren.