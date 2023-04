Talkshow in Remscheid Max Schautzer kommt nach Lennep

Er ist mittlerweile 82 Jahre alt und hat sich weitgehend aus dem Fernsehgeschäft zurückgezogen. Dennoch kennen ihn vor allem die älteren Semester bestimmt noch – als charmanten Unterhalter und Grandseigneur des deutschen Fernsehens: den Moderator mit österreichischen Wurzeln Max Schautzer. Unvergessen dürften die Sendungen der Serie „Pleiten, Pech und Pannen“, der Grand Prix d‘Eurovision de la Chanson und zahlreiche andere Spiel- und Rateshows sein, die er moderiert hat. Heute tritt er nur noch vereinzelt im Theater oder im Fernsehen auf, lebt in seiner langjährigen Wahlheimat Köln und in Kitzbühel in seiner österreichischen Heimat. Am Freitag, 21. April, wird er nun seinen Weg ins beschauliche Lennep finden, um dort in der Talkshow „Der mit dem Wolf spricht!“ von Wolf Haumann im Rotationstheater die Bühne zu betreten.