Max Mutzke beim Eventgarten : Große Soulstimme freut sich auf Remscheid

Max Mutzke tritt auf dem Schützenplatz auf. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Remscheid Wer seine Stimme einmal gehört hat, weiß: Max Mutzke ist einer der besten und talentiertesten Soulsänger, die Deutschland zu bieten hat. Wir verlosen Karten!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniele Funke

Max Mutzke wird am 13. August zusammen mit seiner Band im Eventgarten auf dem Schützenplatz auftreten. Der 41-Jährige wurde 2004 von TV-Entertainer Stefan Raab entdeckt. Mutzkes erster von Raab geschriebener und produzierter Song „Can‘t wait until tonight“ schaffte es direkt auf Platz eins der deutschen Charts.

Danach ging es für den Mann mit der Baskenmütze weiter bergauf, er gewann den Vorentscheid des Eurovision Song Contest (ESC) und vertrat Deutschland 2004 in Istanbul, erreichte den achten Platz. In den Jahren danach brachte der Vater von vier Kindern mehrere Alben heraus und trat als Gastmusiker unter anderem auf einem Album der Fantastischen Vier auf. Zudem ist er gern gesehener Gast in Sendungen wie „The Masked Singer“ oder „Die Gegenteilshow“. Seit Anfang 2021 moderiert Mutzke die Sendung „Lebenslieder“ im Ersten – mit seiner Band monoPunk singt er Lieder, die in der Biografie seiner Gäste eine Rolle spielen.

Verlosung Mitmachen und gewinnen! Wir verlosen 3x2 Karten. Wer unter 01379 88 30 24 (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp11“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss 27.07.2022, 24 Uhr.

Seine musikalische Vielfalt gilt als phänomenal: Mutze kann Funk & Soul, Rock & Jazz, zudem schreibt er selbst Songs, singt sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Die Corona-Pandemie hat der Künstler nach eigenen Angaben dazu genutzt, andere Projekte zu verwirklichen, etwa um an einem Kinderbuch zu schreiben und Zeit mit seiner Familie im Schwarzwald zu verbringen. Eine Zeit, in der Mutzke mit ansehen musste, wie viele Menschen aus seinem Umfeld – Crewmitglieder, andere Musiker oder Caterer – finanziell in den Abgrund fielen, auf Sozialleistungen angewiesen sind und nicht wissen, ob sie überhaupt noch mal in eine solch unsichere Branche zurückkehren wollen.