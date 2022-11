IHK-Empfang in Remscheid : OB: Zurückhaltung steht uns nicht gut zu Gesicht

Talk-Runde zum Thema Handel: Christoph Imber-Böcker (Gründerschmiede, v.l.), Bärbel Beck (Modehaus Johann), Moderator Thorsten Kabitz (Radio RSG), Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Henner Pasch (IHK-Präsident). Foto: Jürgen Moll

Alt-Remscheid Beim Jahresempfang der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) im Schützenhaus standen die aktuellen Krisen im Mittelpunkt der Diskussionen. Eins wurde dabei sehr deutlich: Resignation und Panik sind keine konstruktiven Auswege.

Sekt und alkoholfreie Cocktails, Kanapees und kleine Häppchen: Die rund 100 geladenen Gäste beim Empfang der Remscheider Wirtschaft im Schützenhaus werden schon vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung um 19 Uhr von den Servicekräften bestens versorgt. Und das wird ganz offensichtlich auch gerne angenommen, nicht zuletzt, weil vermutlich viele der Gäste – Vertreter aus Industrie und Handel, Verwaltung und Politik – einen langen Arbeitstag hinter sich haben und nur wenig Zeit für den Switch von Arbeitskleidung in die edle Abendgarderobe geblieben ist.

Es sei diesmal kein ganz besonderer Jahresempfang, betont der Hauptgeschäftsführer der Bergischen IHK, Michael Wenge, bei seiner Eröffnungsansprache mit Blick in den großen Veranstaltungssaal: Statt den üblichen runden Tischen, an denen nach den Diskussionsrunden normalerweise ein Drei-Gänge-Menü serviert wird, wolle man im Sinne der allgemeinen Krisen ein Zeichen setzen und diesmal darauf verzichten.

Prof. Dr. Thomas Hoffmann (l.), Geschäftsführer der Stadtwerke Remscheid, im Gespräch mit IHK-Präsident Henner Pasch und dessen Ehefrau Selena. Foto: Jürgen Moll

Info Kontakt zur Bergischen Uni Kooperationen IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Wenge lobt bei dem Empfang im Schützenhaus die Kooperation mit der Bergischen Universität Wuppertal und wünscht sich eine engere Zusammenarbeit mit dem WDR-Lokalstudio Wuppertal. Man müsse bei allem Verständnis für Verschlankungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gemeinsam dafür kämpfen, dass die Lokalzeit Bergisches Land beibehalten bleibt.

An diesem Abend werde es also erstmals „nur“ ein „Rustikales Buffet“, um auch nach außen zu suggerieren, dass man in Remscheid zusammenstehe. Doch noch müssen sich die Gäste gedulden. Gut eineinhalb Stunden Talkzeit und Krisendiskussionen stehen auf dem Programm, bevor der Abend in seinen geselligen Teil übergehen wird.

Beate Wilding, frühere Oberbürgermeisterin, im Plausch mit OB Burkhard Mast-Weisz. Foto: Jürgen Moll

Natürlich geht es an diesem Abend um die großen Krisenthemen Energie und Handel und die Frage, wie die Remscheider Wirtschaft diesen begegnet, jetzt und in Zukunft. IHK-Präsident Henner Pasch zeigt bereits zu Beginn der Gespräche eine klare Haltung: Unternehmertum bedeutet riskieren und probieren. „Als wir bei der Flut in der verschlammten Wupper standen, da mussten wir auch die Situation annehmen und etwas Besseres daraus machen. Genauso sollten wir es mit den aktuellen Krisen auch tun und sie als Chance ansehen.“

Für manch einen sind solche Gedankengänge vermutlich nur schwer nachvollziehbar. „Wir haben vier- bis siebenfach höhere Energiekosten und selbst wenn die Energiepreisbremse kommt, ist es immer noch dreimal soviel“, berichtet Roman Diederichs, Geschäftsführer von Dirostahl, „Auf 1200 Grad erhitzen, da reicht nun mal kein Heizlüfter.“ Für ihn ist klar: Es droht die Abwanderung des produzierenden Gewerbes nach Südost-Europa, nach China oder in die USA.

Unternehmerin und Unternehmensberaterin Inga Bauer glaubt, das innovative Ideen Problemlösungen liefern können. „Ich denke sogar, dass wir in Krisen durch den Handlungsdruck Superpower entwickeln“, doch dazu brauche es mitunter auch Zeit. „Der Abbau von viel zu viel Bürokratie in Deutschland ist zwingend notwendig, die dadurch gewonnene Zeit kann man im Unternehmen wesentlich effektiver nutzen.“

Beim Thema Handel macht Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz deutlich, dass jegliche Maßnahmen nur dann fruchten könnten, wenn sich die Grundhaltung der 114.000 Remscheider ändert. „Die bergische Zurückhaltung steht uns nicht gut zu Gesicht. Wir könnten es besser. Ehrlich gesagt, ich habe das ständige Genöle satt.“ Verantwortung für die Stadt zu übernehmen, das sei ein großer Schritt in Richtung innovative Zukunft, sagt er auch im Hinblick auf einige Immobilieneigentümer entlang der Alleestraße. „Im Gegenzug sieht man, dass das Allee-Center 30 Millionen in die Renovierung investiert, weil man dort an unsere Stadt und das Potenzial, das sie hat, glaubt.“

Bärbel Beck vom Modehaus Johann in Lennep ist sich sicher: Der Handel vor Ort kann gegenüber den Online-Konkurrenten nur bestehen, wenn „die Remscheider auch in Remscheid bleiben und dort kaufen und zudem der Einzelhandel Zusatzdienstleistungen bietet, die online nicht angeboten werden können“. Christoph Imber-Böcker, Gründer der Gründerschmiede, kann sich damit durchaus identifizieren. Auch er sagt, dass „die Lösungen für unsere Probleme in unserer Stadt liegen“. „Die Allestraße wie sie mal war, wird es nicht mehr geben. Die Fußgängerzone muss grundsätzlich belebt werden, das kann man durch besondere Anreize wie eine gläserne Werkstatt oder Manufakturen schaffen, die es im Bergischen Land zahlreich gibt.“ Zudem müssten Unternehmen auch über ihren eigenen Tellerrand hinauswachsen und ihr Angebot kundenorientiert anpassen.“