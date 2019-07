Outlet-Center in Remscheid : Mast-Weisz: Wuppertal hat beim DOC rote Linie überschritten

Remscheid Die Vorlage der Wuppertaler Stadtverwaltung zur Klage gegen das DOC hat Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und die Ratspolitiker kalt erwischt.

24 Stunden bevor die Remscheider mit einem Klageverzicht gegen das FOC in Elberfeld am Hauptbahnhof ein Zeichen des guten Willens senden wollten, stand das Papier auf der Tagesordnung für die Sitzung am kommenden Montag. Die Wuppertaler Stadtspitze rät darin der Politik, erst einmal nicht auf die Klage gegen das Millionen-Projekt in Lennep zu verzichten. „Ich bin sehr enttäuscht“, sagte Mast-Weisz in einer Stellungsnahme vor dem Rat. Die Argumentation der Nachbarn sei für ihn in keiner Weise schlüssig. Die Rechtsanwälte führen an, die Klage gegen das DOC sei unabhängig vom Bau des FOC in Elberfeld. Mast-Weisz warf den Wuppertalern vor, sie hätten die regionale Bedeutung des DOC in Lennep nicht verstanden. Eine Investition von 160 Millionen Euro käme allen zugute. Das Handwerk profitiere, es entstünden 800 Arbeitsplätze und die Zahl der Touristen würde ansteigen. Besonders empört zeigte sich der OB über die Forderung, Remscheid solle die Kosten für die Anwälte und entsprechende Gutachten übernehmen, wenn Wuppertal verzichtet. „Mit dieser Forderung haben die Wuppertaler eine rote Linie überschritten“, sagte Mast-Weisz.