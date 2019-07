Kommunalpolitik : Mast-Weisz will wieder OB werden

Remscheid Die Remscheider SPD hat als Wahlziel ausgeben, stärkste Kraft im Rat zu werden und alle vier Bezirksbürgermeister zu stellen. Fraktionsvorsitzender Sven Wolf lobte die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit des OB.

Die Remscheider Sozialdemokraten haben sich schon lange gewünscht, dass Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz bei der nächsten Kommunalwahl wieder als ihr Kandidat für das höchste Amt in der Stadt antritt. Mast-Weisz hat diesen Wunsch am Wochenende erfüllt. „Remscheid ist meine Leidenschaft“, sagte der OB in seiner Bewerbungsrede, die eigentlich keine Bewerbungsrede war. Kein anderer Sozialdemokrat hatte sich als Gegenkandidat in Stellung gebracht.

Fraktionsvorsitzender Sven Wolf, noch vor fünf Jahren Konkurrent um die Kandidatur, zollte Mast-Weisz in einer kurzen Ansprache großen Respekt. Ihm sei es gelungen, eine Aufbruchstimmung in der Stadt zu erzeugen. Er stehe für Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Den SPD-Wahl-Slogan der vergangenen Kommunalwahl „Stolz auf Remscheid“ sei mit Leben gefüllt worden.

Mit großer Mehrheit stimmten die etwa 80 Genossen in der Aula der Sophie-Scholl-Schule für Mast-Weisz, der gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Kindern erschienen war. Er zeigte sich in seiner Rede optimistisch, dass die Remscheider Sozialdemokraten bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr ein gutes Ergebnis erzielen werden, trotz ihres Leidens an der eigenen Partei. Auf die Bilanz der bisherigen Jahre könne die SPD stolz sei. Für den Wahlkampf empfahl er seinen Parteimitglieder: „Geht raus zu den Menschen, sagt, was ihr tut, und tut, was ihr sagt.“