Maskenpflicht in Remscheid : Einzelhandel setzt auf Eigenverantwortung

Remscheid Der grundsätzliche Wegfall der Maskenpflicht auch im Handel irritiert die Kunden. Denn jedes Unternehmen kann aufgrund seines Hausrechts für sich selbst entscheiden, ob und wie es das Thema Maske künftig handhaben wird.

Entscheidung Aldi Süd hat sich entschlossen, die Maskenpflicht nach dem 2. April auslaufen zu lassen, genauso wie Rewe. Aldi Nord und Edeka dagegen überlassen den einzelnen Marktleitern die Handhabung. Kaufland und Lidl halten an der Maskenpflicht nur in Bundesländern mit staatlicher Vorgabe fest. Auch große Ketten wie C & A, Deichmann Woolworth, Saturn, Ikea, MediaMarkt, DM und Rossmann verzichten auf die Maskenpflicht.

Viele andere Mitarbeiter in den Einzelhandelsläden fragen sich ebenfalls, wie es weitergehen wird. Die meisten arbeiten in Filialen großer Ketten und haben auch am Freitagmittag noch keine Anweisungen ihrer Unternehmenszentralen erhalten. „Wir warten dringend auf Anweisungen“, sagt auch Viola Schuld vom Reformhaus Bacher, genauso wie die junge Verkäuferin bei McPaper. „Ich werde jedenfalls die Maske nicht mehr tragen, wenn das Unternehmen mich das entscheiden lässt. Ich hab es so satt. Sechs bis acht Stunden mit Maske ist einfach schrecklich“, betont sie.