Rotationstheater in Remscheid : Die ausgeprägte Lust am Fabulieren

Maria Vollmer bei ihrem Auftritt im Lenneper Rotationstheater. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Die Wahlkölnerin Maria Vollmer präsentierte ihr viertes Solo-Programm „Tantra, Tupper und Tequila“ im ausverkauften Rotationstheater vor einem ausgelassenen Publikum. Dabei überzeugte sie auch mit starkem Gesang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Das Rotationstheater platzte am Freitagabend aus allen Nähten, als Maria Vollmer mit ihrem Programm „Tantra, Tupper und Tequila“ zu Gast war. Kein Problem, wurden eben die Türen geöffnet – was nicht zuletzt gut für die Raumluft war. Die Kölnerin war gut drauf, hatte ihr Auditorium im Griff und feuerte einen Gag nach dem anderen ins Rund. Und das machte begeistert mit, etwa als Maria Vollmer das alte Kinderlied „Bruder Jakob“ auf mehreren in der ersten Reihe verteilten Vuvuzelas intonieren ließ.

Männer in Wechseljahren, Kleidung aus Hanf und Mikroplastik – so vielseitig die Themen, so vielseitig das Programm. Da erzählte sie etwa von ihrem Mann Rainer. Der machte nämlich in seinen Wechseljahren eine Kur für echte Kerle: „Jeden Tag zehn Bier, zehn Korn und zehn Knoblauchzehen. Da habe ich erst einen Haufen Geld in seine Schnarchentwöhnung investiert und jetzt soll ich Ausdünstungen aushalten, die unters Chemiewaffengesetz fallen?“ Wenig hilfreich war auch, dass er aus Versehen die Hormontabletten der Gattin einnahm. „Daher mein Tipp: Werft immer einen Blick auf die Medikamente!“

Info Das vierte Programm von Maria Vollmers Person Maria Vollmer wurde in Heidelberg geboren, lebt aber schon seit vielen Jahren in Köln. Die 52-Jährige ist ausgebildete Sängerin und Tänzerin. Programme Seit 2001 ist sie Kabarettistin, zunächst im Duo „First Ladies“, seit 2010 mit Solo-Programmen. Das erste hieß „Sex & Drugs im Reihenhaus“ (2010), das zweite „Sünde, Sekt & Sahneschnittchen“ (2013), das dritte „Push-up, Pillen & Prosecco“ (2016). Das vierte heißt „Tantra, Tupper und Tequila“.

Kurios auch, dass ihr Mann geschlechterspezifische Spammail bekam. Etwa wenn er Baumärkte suche und flugs eine Spam-Mail mit einer halbnackten Frau mit Bohrmaschine bekomme. „Ich habe nach Callboys gesucht und bekam Kohlrabi-Rezepte. Ich fühle mich von den Algorithmen diskriminiert. Ich will mindestens einmal pro Tag Werbung mit halbnackten Männern, für Brustvergrößerungen und Shopping-Wochenenden in New York.“ Ansonsten bliebe ihr nur der Weg vor den Europäischen Gerichtshof.

Die Comedienne war mit ebenso flinker wie spitzer Zunge unterwegs in den Verrücktheiten ihres Alltags. Dabei konnte sie auch mit kräftiger Stimme überzeugen. „Es gibt Tage, da habe ich schon vor dem Frühstück drei Opern durchlebt. Deswegen liebe ich auch die Musik von Queen so sehr.“ Prompt folgten humorvolle Versionen von Queens „Crazy Little Thing Called Love“, „We Are The Champions“, „Spread Your Wings“ und „Don‘t Stop Me Now“. Letzteres mit dem Refrain „Ich such mir was aus!“ im Rahmen einer textlichen Hymne ans hemmungslose Shoppen. Der Wahlkölnerin lagen die Umwelt und ihr Schutz merklich am Herzen. Und das mit deutlich ausgeprägter Lust am Fabulieren. Da ging etwa um ihre Öko-WG mitten in der Stadt. „Wir sind da ja komplett bio unterwegs. Etwa mit Kleidung aus Hanf. Wobei: da habe ich doch neulich meine Söhne dabei erwischt, wie sie versucht haben, ihre Unterhosen zu rauchen.“

Dabei müsse man doch alles tun, um das Mikroplastik zu verhindern. Selbst wenn dann der eigens neu angeschaffte Kunstrasenplatz direkt wieder entsorgt werden müsse „Es war richtig tragisch. Am Tag nach der Einweihung stand in der Zeitung, dass darin das Granulat von recycelten Altreifen verarbeitet ist. Da bleibt ja nur, das ganze Ding im Meer zu versenken.“ Das wäre schließlich die einzige Möglichkeit, damit nicht aus einem Latte Macchiato ein Latte Granulato würde. Allerdings: „Im Meer fressen es die Fische, und wir essen wiederum die Fische. So schließt sich der Plastikkreislauf.“ Bittere, weil gar nicht so unwahrscheinliche, Pointe - man habe schließlich erst neulich Mikroplastik im Stuhl von Menschen nachgewiesen.