Der Leiter des Mädchenwohnheims, Kai Wagner, zeigt den Aufenthaltsraum einer Wohngruppe. Das in die Jahre gekommene Gebäude soll im kommenden Jahr abgerissen werden, damit an selber Stelle neu gebaut werden kann. Alternativ sucht der LVR nach einem Baugrundstück in Remscheid. Foto: Daniele Funke