Lydie Auvray in Remscheid : Französisches Flair im Minoritensaal

Lennep Lydie Auvray und Markus Tiedemann begeisterten in der Lenneper Klosterkirche mit zuweilen atmosphärisch-sanften und dann wieder wilden Chansons und Liedern für Akkordeon und Gitarre.

Lydie Auvray strahlte unter ihrer Lockenmähne hervor wie die helle Sommersonne. Denn zum einen war der Empfang der rund 60 Besucher in der gut gefüllten Klosterkirche wirklich herzlich, als sie am Donnerstagabend das erste Chanson gespielt hatte. Aber zum anderen sei sie einfach nur dankbar und glücklich, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen.

Kritik an geplanten Baumfällungen in Lennep

Politik in Lennep : Kritik an geplanten Baumfällungen in Lennep

Das waren etwa ganz klassische Chansons mit französischem Gesang, wie etwa „Pour toi“, die Liebeserklärung an ihren Vater, der sie vor über 40 Jahren zum Akkordeon gebracht hatte. Oder, ganz anders, eine expressionistische Tondichtung in bester Smetana-Manier mit dem so simplen wie aussagekräftigen Titel „Das Meer“. Bei geschlossenen Augen fühlte, roch und spürte man das Meer und hatte den Minoritensaal für kurze Zeit verlassen.

Dabei war genau dieser Minoritensaal am Donnerstagabend irgendwie besonders schön und stimmungsvoll. Das mochte zum einen an der geschmackvoll und dezent ausgeleuchteten Bühne liegen, auf der Lydie Auvray und ihr musikalischer Sidekick in dezenten und warmen Farben angestrahlt wurden. Aber in erster Linie waren es die den Hygieneschutzregeln gemäß in Zweierreihen aufgestellten Sitzplätze. Denn dazwischen stand jeweils ein kleiner Hocker, auf dem die Getränke der Gäste Platz fanden. Dort standen aber auch jeweils eine kleine, rot leuchtende Lampe, die dem Saal den Charme eines urigen Cafés in einer französischen Hafenstadt verlieh. Im Halbdunkel wären nur Kerzen noch stimmungsvoller gewesen.