Arbeiten in Lüttringhausen : Rathaus-Sanierung beginnt bald

Lüttringhausen Im Dezember sollen die Arbeiten im 1908 erbauten Lüttringhauser Rathaus starten.

Die Entscheidung für eine Gestaltungsvariante hat die Bezirksvertretung allerdings in ihrer jüngsten Sitzung auf Dezember verschoben. Hintergrund ist ein Treffen der beiden Bezirksbürgermeister mit Vertretern des Heimatbundes und Planer Dirk Buchenwald. Dieser soll nun eine weitere Variante entwerfen, die in der bisherigen Variante 4 ein Wasserspiel an den Treppenstufen und der Baumallee integriert. Außerdem soll auch das Badepärchen in einer Art Hecke Platz finden.