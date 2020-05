Wegen Corona-Pandemie : Marketingrat sagt Bauernmarkt ab

So voll ist es normalerweise auf der Gertenbachstraße beim Herbst und Bauernmarkt. In diesem Jahr angesichts der Corona-Pandemie unvorstellbar. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Es fehlt an Planungssicherheit angesichts der Corona-Pandemie: Der Marketingrat Lüttringhausen hat den beliebten Herbst- und Bauernmarkt am letzten Septemberwochenende frühzeitig abgesagt.

Jedes Jahr strömen tausende Besucher am letzten Septemberwochenende über die Gertenbachstraße in Lüttringhausen. Dicht gedrängt nehmen sie das Angebot der regionalen Ausstellerin Augenschein, probieren die lokalen Köstlichkeiten, stärken sich bei einem Getränk und plaudern mit Freunden, Bekannten oder Nachbarn. Der beliebte Herbst- und Bauernmarkt ist ein Publikumsmagnet und ein Erfolgsgarant. Doch genau das wird der Veranstaltung in diesem Jahr mit Blick auf die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen zum Verhängnis.