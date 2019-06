Lüttringhausen : Kein Brunnen hinter dem Rathaus

Remscheid Die Mehrheit der Bezirksvertreter sprach sich bei einem Treffen gegen den Vorschlag des Heimatbundes Lüttringhausen aus. Die Sanierung des Rathauses „im Dorp“ beginnt im Herbst.

„Es gab bei den Politikern keine Bereitschaft, etwas Spektakuläres, Besonderes in die Öffentlichkeit zu stellen“, bedauert Schulte, der nach wie vor an die touristische Wirkung des Brunnenkonzepts glaubt.

Die Kosten für Bau, Unterhalt und Instandhaltung des Brunnens hätte dabei der Bürgerverein übernommen. Das Kunstobjekt also auf diese Weise der Öffentlichkeit geschenkt. „Letztlich war es aber eine Geschmackssache und der Geschmack wurde nicht getroffen“, ergänzt der Künstler, der das Projekt auch an einer anderen Stelle im Stadtteil umsetzen würde.

Wie nun endgültig die Parkanlage hinter dem Lüttringhauser Rathaus aussehen soll, will die Bezirksvertretung spätestens in ihrer Oktobersitzung entscheiden, sagt Stuhlmüller. Das Badepärchen auf andere Weise in die Anlage zu integrieren, sei noch nicht ganz aus dem Spiel. Dem Heimatbund sei angeboten worden, sich planerisch an der Gestaltung zu beteiligen. Das halte sich der Verein aber erst einmal noch offen, merkt Thomas Schulte an.