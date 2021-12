Lotto-Gewinn ging nach Remscheid : Was würden Sie mit 2,1 Millionen Euro machen?

Remscheid Ein Remscheider Lottospieler hat in der dritten Adventswoche die „Sechs Richtigen“ getippt und kann sich nun über genau 2.165.856,60 Euro freuen. Tagelang war nach dem Gewinner gesucht worden, nun endlich hat er sich gemeldet.

Wer träumt nicht von einem solchen Geldsegen? Gerade in den aktuellen Zeiten, in denen alles so schwer und düster erscheint? Wir haben die Menschen in Remscheid gefragt: Was würden Sie mit einem solchen plötzlichen Geldsegen machen?