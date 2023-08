Veranstaltungsreihe der Remscheider Lions Remscheider Lions starten Musik-Reihe im LÖF

Beim Singer-Songwriter-Konzert am Sonntag, 3. September (Einlass: 18 Uhr), gehört die Bühne im LÖF den Künstlern Florian Alexander Kurz und Morgan Finlay mit ihren Gitarren. Kurz ist 22 Jahre alt, stammt aus Lennep und hat am Leibniz-Gymnasium sein Abitur gemacht. Bekannt wurde er 2018 als Teilnehmer bei „The Voice of Germany“, wo Jurorin Yvonne Catterfeld ihn in ihr Wettbewerbsteam aufnahm. Der Kanadier Morgan Finlay ist schon eine Generation „erwachsener“ und in der Szene weltläufig etabliert. Beide Künstler gastieren im LÖF zu Sonderkonditionen für den guten Zweck.