Kultur in Remscheid : Lilo Wanders erklärt den großen Unterschied

Remscheid Mit ihrem Programm „Sex ist ihr Hobby“ gastierte Lilo Wanders, die Fernseh-Aufklärerin der 90er-Jahre, im gut besuchten Teo Otto Theater.

Singend betrat Lilo Wanders am Samstagabend mit ihrer platinblonden Mähne und dem schwarzen Abendkleid die farbig erleuchtete Bühne des Teo-Otto-Theaters, um eines klarzustellen: Ja, sie ist es tatsächlich, die echte Lilo Wanders. Die „femme cathédrale“ des deutschen Fernsehens, jene, die die Generation der heute Mittdreißiger ihre sexuelle Aufklärung zu verdanken haben. Denn seit Mitte der 90er moderierte sie für zehn Jahre erfolgreich die zum Kultformat mutierte Fernsehsendung „Wa(h)re Liebe“, in der es ausschließlich um Sexualität ging.

Programm Am Mittwoch, 23. September, spielen Niek Baar und Ben Kim das erste Meisterkonzert der neuen Spielzeit im Teo Otto Theater. Am Samstag, 26.September, führt das Landestheater Detmold in Zusammenarbeit mit den Bergischen Symphonikern das Musiktheater „My Fair Lady“ auf. Infos unter www.teo-otto-theater.de

In dieser Zeit, erklärte Wanders, habe sie viel erlebt und noch mehr gelernt, wie sie im weiteren Verlauf ihres Solo-Programms „Sex ist ihr Hobby“ eindrucksvoll unter Beweis stellen würde. Die Beziehung zwischen Männern und Frauen sei prinzipiell eher schwierig, weil die Geschlechter unterschiedlich ticken würden, äußerte Wanders, die während ihres rund 90-minütigen Programms zwischen einem Stehtisch voller Dildos und einem kleinen Sessel hin und her wechselte und dabei Anekdoten und wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zum Besten gab.

Tourneetheater in Remscheid : Neustart an der Bismarckstraße

Bergische Symphoniker in Remscheid : Zwei Schwergewichte zum Start in die Spielzeit

In der Manier einer Jessica Fletcher, der TV-Krimiautor in der Serie „Mord ist ihr Hobby“, deckte Lilo Wanders die Besonderheiten von Männern und Frauen auf. Etwa, dass die Herren gerne schnell zur Sache kommen und die Frauen dagegen mehr Stimulation brauchen. Gespickt waren ihre Aussagen dabei etwa mit statistischen Angaben wie etwa, dass die Durchschnittslänge des Deutschen besten Stücks rund 13 Zentimeter beträgt. Doch auf die Länge, so Wanders, käme es nicht an: „Liebe Männer, was zählt, ist der Umfang, und wem es da fehlt, dem rate ich, wie in der Politik, die Rotation.“