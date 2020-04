150 Remscheider positiv getestet : Lieferservice für Peronalausweis in Corona-Zeiten

Lieferservice für Peronalausweis in Corona-Zeiten

Die Zahl der bekannten Verdachtsfälle (angeordnete häusliche Quarantänen) unter den Bürgern liegt bei 735 Personen, teit die Stadtverwaltung mit. Die Krankenhäuser vermelden 21 positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden. Sieben Personen davon befinden sich auf der Intensivstation. Zusätzlich befinden sich weitere Verdachtsfälle in stationärer Behandlung.

Der städtische Bürgerservice hat sich in Zeiten von Corona für einen besonderen Service entschieden. Ab der kommenden Woche liefert er Personaldokumente, die vor dem Corona-Ausbruch und den damit verbundenen Restriktionen bei den Meldebehörde beantragt wurden und zwischenzeitlich eingetroffen sind, persönlich an die Haushalte aus, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bei der Verteilung helfen Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung. Etwa 1.700 Personalausweise und Reisepässe sollen ausgeliefert werden. Voraussetzungen sind: Die Dokumente wurden beantragt und bezahlt, ein Pin-Brief wurde zugeschickt. Außerdem müssen die bisherigen Dokumente vorliegen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllen sind, kann man sich unter der E-Mail-Adresse Abholung.Ausweis@remscheid.de anmelden.