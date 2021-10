50 Jahre Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper : Gwennyn entführt in andere Welten

Gwennyn & Band haben sich auf einer beeindruckenden Zahl von regionalen, nationalen und internationalen Bühnen etabliert und sind meist zweimal jährlich auch in Deutschland auf Tour. Foto: Jürgen Moll

Remscheid 50 Jahre Städtepartnerschaft: Liedermacherin aus Quimper verzaubert in der Lenneper Klosterkirche rund 60 Gäste mit bretonischen Klängen.

Von Cristina Segovia Buendía

Lange hatten die Quimper-Freunde auf diesen Moment warten müssen: Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Remscheid und dem französischen Küstenstädtchen in der Bretagne sollte bereits vor Monaten die bekannte Liedermacherin Gwennyn aus Quimper in Lennep auftreten. Durch die Pandemie mussten sich die frankophilen Remscheider allerdings in Geduld üben. Bis zu dieser Woche.

Auf ihrer zweiwöchigen Deutschlandtour machten Gwennyn und ihre vier männlichen Musikerkollegen am Dienstagabend nämlich Halt in der Röntgenstadt. Mindestens drei Auftritte hatte die Band in den vergangenen Jahren bereits in Lennep absolviert.

Info Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper Verein Der Städtepartnerschaftsverein Remscheid-Quimper wurde 1971 gegründet und besteht aktuell aus rund 250 Mitgliedern. Über Nachwuchs in Form von Jugendlichen und jungen Erwachsenen würde sich der Verein, der die deutsch-französische Freundschaft durch gegenseitige Besuche, kulturellen und sportlichen Austausch fördert, sehr freuen. www.remscheid-quimper.de

Kein Neuland also für die Franzosen: „Wir sind sehr zufrieden, hier zu sein und zu spielen. Remscheid ist immer ein – comment se dit? C’est une plaisir“, sagte die Leadsängerin mit einem charmant französischen Akzent. Eine Freude war es auch für die Gäste, die zum Teil mit verschlossenen Augen der Musik lauschten.

Während Gwennyn und ihre Bandkollegen an E-Gitarre, Bass, Flöten und Dudelsack im Rampenlicht der Lenneper Klosterkirche standen, saßen die Gäste coronakonform und gemütlich an Zweiertischen im Kerzenschein. Bereits die ersten Töne zogen die Anwesenden in ihren Bann und entführten sie in eine andere Zeit voller sagenumwobener Gestalte. Bilder von weiten, saftig grünen Landschaften entstanden vor dem inneren Auge, das Rauschen des Meeres an einer kantigen Klippe im Ohr.

Es waren keltische Klänge, die die Gäste verzauberten. Geschichten von weiß gekleideten alten Waschfrauen, druidischen Traditionen und der Liebe und Respekt zu „Mutter Erde“ wie im Lied „Mamm-Douar“ aus ihrem neusten Studioalbum „Immram“ machten neugierig auf all diese bretonischen Sagen, die Gwennyn kurz auf Deutsch anriss und von denen ihre Lieder erzählen. Doch selbst versierte Kenner der französischen Sprache mussten teils angestrengt zuhören, um die Geschichten ansatzweise zu verstehen – wenn es ihnen überhaupt gelang.

Denn Gwennyn, gebürtig aus dem kleinen Dörfchen Argol mitten in der Bretagne, wohnhaft in Remscheids Partnerstadt Quimper, komponiert und singt zum Großteil auf Bretonisch und vermischt diese mit französischen und englischen Liedzeilen. Weil Musik aber bekanntermaßen über Sprachbarrieren hinwegträgt, vermittelte die Band an den Stellen wo die Geschichte sprachlich unverständlich wirkte, zumindest durch Melodie und Instrumenten-Soli das passende Gefühl, etwa von Schmerz oder Sehnsucht, wie in einem Lied über ein 13-jähriges Mädchen, dass ihren Vater in den Fluten des Meeres verliert.

Auch wenn Corona-Lockerungen schon seit längerem kulturelle Veranstaltungen ermöglichen, war dieser kurzweilige Abend für viele dennoch ein besonderer Moment.

So wie für Bernd Fiedler, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Remscheid-Quimper. Als Kooperationspartner der Klosterkirche trat der Verein in seinem Jubiläumsjahr hier in Erscheinung, nachdem der runde Geburtstag der langjährigen Freundschaft bereits im vergangenen Monat mit einem großen Fest und toller Lasershow auf dem Theodor-Heuss-Platz zelebriert wurde. „Anschließend sind wir mit 44 Personen nach Quimper gefahren“, erklärt Fiedler. Nun das Konzert von Gwennyn.

Doch damit sei das Jubiläumsjahr längst nicht beendet, versichert der Vorsitzende. „Ein weiteres Highlight erwarten wir am 30. Oktober.“ Seit 2001 reisen jedes Jahr Läufer aus Quimper in die Röntgenstadt, um rund um Lennep mitzulaufen. Auch in diesem Jahr werden es sich drei Frauen und sieben Männer aus der Partnerstadt nicht nehmen lassen und sich der Herausforderung eines Halbmarathons (21 km) und sogar eines Ultramarathons (100 km) stellen.