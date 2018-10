Leonie G. aus Remscheid vermisst - Fall bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" im ZDF

Mainz/Remscheid Vor mehr als zwei Jahren verschwand die damals 15-jährige Leonie G. aus Remscheid wie vom Erdboden. Eine Spur führte damals nach Frankfurt. Am Mittwoch ist der Fall Thema in einer Sonderausgabe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst".

Das ZDF zeigt eine Spezial-Ausgabe seines Magazins „Aktenzeichen XY... ungelöst“ mit dem Titel „Wo ist mein Kind?“ Sie dreht sich am Mittwoch, 10. Oktober, um 20.15 Uhr um verschwundene Kinder und junge Erwachsene. Die Moderation übernimmt wie gewohnt Rudi Cerne, der um Mithilfe bei ungelösten Kriminalfällen bittet.

Unter anderem geht es in der Live-Sendung u m Leonie G. aus Remscheid, von der seit dem 22. Juli 2016 jedes Lebenszeichen fehlt. Die damals 15-Jährige ist eines Tages einfach nicht nach Hause gekommen. Eine erste Spur führte damals nach Frankfurt. Die Such- und Fahndungsmaßnahmen verliefen aber bisher erfolglos.

Außerdem geht es in der Sendung am Mittwoch auch um die 14-jährige Georgine Krüger, die 2006 auf dem Weg nach Hause verschwunden ist, und um den 29-jährigen Jurastudenten Andreas Dünkler, der sich am 18. Februar 1997 mit seinen Freunden getroffen hat und seitdem nicht mehr gesehen wurde.