Weindorf im Bergischen Lenneper Weinfest zieht wieder Massen nach Remscheid

Am Samstagnachmittag, immer noch bei sommerlichen Temperaturen und einer angenehmen Brise, ging es auf dem Alter Markt noch etwas gemütlicher zu. Sämtliche Bierzeltgarnituren waren besetzt, allerdings standen sich die Menschen noch nicht wie am Abend auf den Füßen. Und bei den Winzern musste zu dieser Stunde auch noch niemand lange anstehen und konnte sich sogar gut beraten lassen. „Das ist am Abend meist nicht mehr möglich. Das geht dann ruckzuck und viele Gläser werden dann sowieso nicht bestellt, sondern dann sind eher die Flaschen gefragt“, stellte Stefanie Lang vom Weingut Peter Klas an der Mosel fest. „Wir haben dieses Jahr auf jeden Fall besser Wetter als letztes Jahr und die Leute waren wohl auch durch den entspannteren Kartenvorverkauf viel fröhlicher gestimmt“, hatte sie beobachtet.