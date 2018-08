Lenneper Weinfest: Organisatoren sind zufrieden

Remscheid Obwohl es Kritik von Winzern und Besuchern gab: Die Organisatoren des Weinfests ziehen ein positives Fazit. Das tut auch die Polizei – wenngleich ein 32-Jähriger einen Security-Mann gebissen hat.

Die Polizei zieht nach dem Weinfest in Lennep eine positive Bilanz. Sprecherin Anja Meis spricht von einem „ruhigem Einsatzbild“. Es habe am Rande der Veranstaltung jedoch einige Platzverweise, Ruhestörungen und eine Anzeige wegen Körperverletzung gegeben. Weitgehend zufrieden zeigt sich auch der Veranstalter.

Seit Freitagabend war die Lenneper Altstadt fest in der Hand der Weinfreunde, die friedlich miteinander feierten. Erstmals mussten sie jedoch Eintritt bezahlen. Durch den Kartenvorverkauf wollten die Gastgeber von der Lenneper Karnevalsgesellschaft den erheblichen Gästestrom regulieren. 2800 Karten waren jeweils für die Festabende am Freitag und Samstag veräußert worden. Wer kein Ticket hatte, erhielt keinen Zugang in die Altstadt.

Die meisten Besucher hätten sich hingegen auf die Änderung eingestellt. Ärger habe es gegeben, weil die Kunden eines Restaurants einen Tisch reserviert hatten – und nicht die Altstadt betreten durften, weil sie keine Weinfestkarte hatten. „Aber wir haben dies im Vorfeld mit den Gastwirten geklärt“, betont Brockmann. Die zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 16.800 Euro stehen dem Verein nicht in Gänze zur Verfügung. Zum einen müsse die Karnevalsgesellschaft 19 Prozent an den Fiskus zahlen. „Zum anderen steigen die Gebühren an die GEMA, weil es sich nun um eine geschlossene Veranstaltung handelte“, fügt Brockmann hinzu. Zusätzlich verweist er auf Defizite, die beim Karneval 2017 entstanden sind.