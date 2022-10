Spendensammlung in Lennep : Ukrainerinnen mit Hilfsaktion für verwundete Soldaten

Die beiden Ukrainerinnen Nataliia Ustich (l.) und Olena Nalyvaiko organisieren Hilfstransporte mit Medizinprodukten für verwunderte Soldaten und Zivilisten. Foto: Jürgen Moll

Lennep In den ukrainischen Kriegsgebieten fehlt es massiv an medizinischen Hilfsmitteln und Medikamenten. Drei Ukrainerinnen sammeln in Remscheid Spenden und organisieren Hilfstransporte.

Als vor einigen Monaten das Ukrainezentrum in Lennep eröffnete, wurden drei Ukrainer ausgewählt, die sich dort ehrenamtlich um die Belange ihrer Lands- und Leidensgenossen vor Ort kümmern sollten. Olana Nalyvaiko ist eine von ihnen. Doch die 42-Jährige, die seit März mit ihren beiden Kindern in Lennep lebt, sieht für sich eine weitere noch wichtigere Mission: Sie sammelt medizinische Hilfsgüter für die unzähligen verwundeten Soldaten in den militärischen Lazaretten und den völlig überfüllten Krankenhausern.

„Schauen Sie hier“, sagt sie und öffnet ein Foto auf ihrem Handy, das einen Soldaten in einem Transportfahrzeug liegend zeigt. „Dieser Mann ist am Oberschenkel an der Schlagader verwundet, er hat sich einen Stahlbehälter zwischen die Beine geklemmt, damit er nicht verblutet.“ So gut wie nichts mehr gebe es an der Front an Wund- und Verbandsmaterial, von Transportliegen, Rollstühlen oder Gehhilfen ganz zu schweigen.

Info Hier können Spenden abgegeben werden Kontakt Das Ukraine-Zentrum Hackenberg, Max-von-Laue-Straße 1a, nimmt freitags von 18 bis 19 Uhr und samstags von 16-17 Uhr Spenden für die Hilfstransporte entgegen. Es können auch individuelle Zeiten abgesprochen werden unter Tel. 01511 / 5201759 oder per E-Mail an elle.ua.fly@gmail.com (wenn möglich bitte in Englisch).

In den vergangenen Monaten haben Olena, ihre 21-jährige Tochter Sofia und Nataliia Ustich, ebenfalls eine geflüchtete Ukrainerin, so viel Material zusammengesammelt oder bei Ebay ersteigert, dass drei Hilfstransporte in Autos zusammengekommen sind. „Hier“ – Olena startet ein kurzes Video, dass einen der Transporte bei seiner Ankunft zeigt und wie alles ausgeladen wird, „man kann sicher sein, es kommt wirklich da an, wo es gebraucht wird.“ Dann fügt sie leise hinzu. „Es darf doch nicht sein, dass Menschen verbluten müssen, weil es keine Pressverbände gibt.“

Bereits dreimal haben die Frauen Hilfstransporte in die Kriegsgebiete organisiert. Vor allem Gehhilfen werden dringend benötigt. Foto: privat

Andreas Bunge von der Diakonie, die das Ukrainezentrum mit ins Leben gerufen hat, weiß von den Missständen und zeigt sich beeindruckt von dem großen Engagement, dass Olena und ihre beiden Mitstreiterinnen tagtäglich aufbringen. Er ist dennoch entsetzt über die Tatsache, dass eine solche Form der offiziellen humanitären Hilfe gar nicht oder in viel zu geringem Umfang stattfindet. „Die geben mal eben so eine halbe Million Euro für eine Kriegsdrohne aus, aber haben kein Geld für Verbände und Medikamente? Ich finde, das kann man durchaus als grotesk, nahezu makaber bezeichnen.“

Es fehlt tatsächlich an allem: Neben den medizinischen Hilfsmitteln – von Pflastern für Kinder, denn auch die verwundeten Zivilisten können nicht versorgt werden – über Verbandsmaterial bis zu Rollatoren braucht es pharmazeutische Produkte und nicht zuletzt auch Outdoorgegenstände wie Isomatten und Schlafsäcke, Wasserkocher und einzelne Kochplatten für die Soldaten in den Lazaretten. Und nicht zuletzt: Stromgeneratoren. „Immer wieder wird der Strom abgeschaltet, dann sind stundenlang keine Operationen möglich oder Beatmungsgeräte arbeiten nicht mehr“, weiß Olena Nalyvaiko. Schon bald soll wieder ein Hilfstransport in die Kriegsgebiete starten, diesmal konnte Olena einen größeren Transporter über eine Hilfsorganisation ausfindig machen. Nur an den nötigen Materialien fehlt es noch.

„Wir wären so dankbar, wenn wir Spenden bekommen könnten. Vielleicht hat noch jemand einen alten Gehstock oder einen Rollstuhl in der Ecke stehen oder vielleicht kann uns ja auch ein Sanitätshandel etwas zur Verfügung stellen, ein Krankenhaus oder ein Altenheim. Wir wären so dankbar“, betont Nataliia Ustich.