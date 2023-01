Fachwerk in Lennep Besonderes Haus sucht besondere Mieter

Gänsemarkt. Alleine der Straßenname klingt nach dörflicher Idylle. Und dann dieses Haus. Ein Fachwerkhaus Anno 1750, mitten in der wunderschönen Lenneper Altstadt, in die an den Wochenenden viele Menschen kommen, um sich an den gepflasterten Gassen und dem historischen Flair zu erfreuen und sich vielleicht sogar wünschen, selbst in einer solchen Idylle wohnen zu dürfen. Kein Wunder also, dass sich auf das Mietangebot für das Haus direkt neben dem Röntgemuseum unzählige Interessenten gemeldet haben. „Zuerst hatte ich es auf einer Mietplattform eingestellt, da waren über 1200 Klicks drauf, später noch bei Ebay und zuletzt auch auf Facebook. Und da haben mich unzählige Menschen angeschrieben“, erzählt Vermieterin Valerie Knör-Haarhaus.